Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного британской организацией Survation, передает грузинский телеканал «Рустави-2».
На этих выборах установили очень низкий проходной барьер — 1%. Поэтому предварительно в грузинский парламент попадают 9 партий:
О похожих результатах выборов свидетельствуют экзитполы американской компании Edison Research, которые заказала телекомпания «Формула», передает «Грузия Online».
Данные экзитполов дают оценку голосованию только по партийным спискам. Это 120 мандатов. Еще 30 выбирают по мажоритарным округам.
Отметим, что по результатам обоих экзитполов, в парламент Грузии не прошла пророссийская партия «Единая Грузия».
Отметим, 31 октября депутатов выбирали по новым правилам. Так, 120 мест в парламенте заполнятся по пропорциональным спискам, а только 30 — по мажоритарным. Ранее же это соотношение было равным.
Также впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет лишь 1% (ранее он составлял 5%). В то же время избирательные блоки должны набрать столько процентов, сколько партий входит в блок.
За 150 депутатских кресел соревнуются 48 партий и 2 избирательных блока. Фактически благодаря низкому проходному барьеру Грузия имеет огромные шансы получить многопартийный парламент.
Напомним, ранее Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.
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Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного британской организацией Survation, передает грузинский телеканал «Рустави-2».
На этих выборах установили очень низкий проходной барьер — 1%. Поэтому предварительно в грузинский парламент попадают 9 партий:
О похожих результатах выборов свидетельствуют экзитполы американской компании Edison Research, которые заказала телекомпания «Формула», передает «Грузия Online».
Данные экзитполов дают оценку голосованию только по партийным спискам. Это 120 мандатов. Еще 30 выбирают по мажоритарным округам.
Отметим, что по результатам обоих экзитполов, в парламент Грузии не прошла пророссийская партия «Единая Грузия».
Отметим, 31 октября депутатов выбирали по новым правилам. Так, 120 мест в парламенте заполнятся по пропорциональным спискам, а только 30 — по мажоритарным. Ранее же это соотношение было равным.
Также впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет лишь 1% (ранее он составлял 5%). В то же время избирательные блоки должны набрать столько процентов, сколько партий входит в блок.
За 150 депутатских кресел соревнуются 48 партий и 2 избирательных блока. Фактически благодаря низкому проходному барьеру Грузия имеет огромные шансы получить многопартийный парламент.
Напомним, ранее Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.