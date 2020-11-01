Об этом свидетельствуют данные экзитпола, проведенного британской организацией Survation, передает грузинский телеканал «Рустави-2».

На этих выборах установили очень низкий проходной барьер — 1%. Поэтому предварительно в грузинский парламент попадают 9 партий:

правящая партия «Грузинская мечта» — 52,26%;

«Единое национальное движение» (оппозиционная коалиция, сформированная партией Саакашвили) — 25,33%;

оппозиционная сила «Европейская Грузия» — 4%;

партия «Гирчи» — 3,5%;

партия «Лело» — 2,6%;

ультраправый «Альянс патриотов» — 2,3%;

избирательный блок Георгия Вашадзе — 2,3%;

«Грузинская лейбористская партия» — 1,2%;

партия «Граждане» — 1%.

О похожих результатах выборов свидетельствуют экзитполы американской компании Edison Research, которые заказала телекомпания «Формула», передает «Грузия Online».

«Грузинская мечта» — 46%;

«Единое национальное движение» — 28%;

«Европейская Грузия» — 5%;

«Лело» и «Гирчи» — по 3%,

«Альянс патриотов» — 2%.

Данные экзитполов дают оценку голосованию только по партийным спискам. Это 120 мандатов. Еще 30 выбирают по мажоритарным округам.

Отметим, что по результатам обоих экзитполов, в парламент Грузии не прошла пророссийская партия «Единая Грузия».

Отметим, 31 октября депутатов выбирали по новым правилам. Так, 120 мест в парламенте заполнятся по пропорциональным спискам, а только 30 — по мажоритарным. Ранее же это соотношение было равным.

Также впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет лишь 1% (ранее он составлял 5%). В то же время избирательные блоки должны набрать столько процентов, сколько партий входит в блок.

За 150 депутатских кресел соревнуются 48 партий и 2 избирательных блока. Фактически благодаря низкому проходному барьеру Грузия имеет огромные шансы получить многопартийный парламент.

Напомним, ранее Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.