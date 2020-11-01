Об этом сообщает BBC.

Врач рассказал, что познакомился с мошенниками, когда лечил пациентку. Двое мужчин представились сыновьями больной. По словам врача, они рассказывали ему о «бабе» (божественный человек), которая посещала их дом.

– Они начали промывать мне мозги и просили встретиться с бабой, — сказал он телеканалу NDTV. Также злоумышленники убеждали, что «волшебная лампа» принесет богатство, счастье и здоровье.

Врач даже заявил, что во время одного из ритуалов «перед ним действительно появился Алладин», только позже мужчина понял, что это был переодетый мошенник.

Двое мужчин просили за волшебную лампу 201 тысячу долларов, но согласились на то, что первый взнос может быть 41 тысяча. После того как врач заплатил первую сумму, он усомнился в волшебности лампы и обратился в полицию.

Правоохранителям удалось задержать двух мужчин и «лампу Аладдина» — теперь она стоит в местном отделении. В полиции считают, что к преступлению причастна и женщина, которую лечил потерпевший, но ее задержать не удалось.