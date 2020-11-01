В Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.
Об этом сообщает ТАСС.
По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3735 участков, на парламентских выборах «Грузинская мечта» получила 48.05% голосов, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 27.07%.
После объявления результатов в центре грузинской столицы, Тбилиси, начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.
Протестующие собрались под зданием парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели. В общем несколько тысяч человек требуют новых выборов.
Представители оппозиции заявляют, что выборы были фальсифицированы властью. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.
Ближайший митинг оппозиция планирует провести уже через неделю — 8 ноября. Предполагается, что в Тбилиси к активистам могут присоединиться представители регионов.
Напомним, Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.
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В Грузии по результатам подсчета 99% голосов на парламентских выборах побеждает правящая партия «Грузинская мечта». Сторонники оппозиции не согласны с результатами и начали протест под зданием парламента.
Об этом сообщает ТАСС.
По результатам подсчета Центральной избирательной комиссией данных с 3735 участков, на парламентских выборах «Грузинская мечта» получила 48.05% голосов, а оппозиционная партия «Единое национальное движение» — 27.07%.
После объявления результатов в центре грузинской столицы, Тбилиси, начали собираться сторонники оппозиции, которые не согласны с результатами парламентских выборов. На акцию протеста также пришли представители оппозиционных партий.
Протестующие собрались под зданием парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели. В общем несколько тысяч человек требуют новых выборов.
Представители оппозиции заявляют, что выборы были фальсифицированы властью. Несогласные с официальными подсчетами объявили, что начнут постоянные акции протеста с двумя требованиями: назначение внеочередных выборов и отставка главы ЦИК с изменением состава комиссии.
Ближайший митинг оппозиция планирует провести уже через неделю — 8 ноября. Предполагается, что в Тбилиси к активистам могут присоединиться представители регионов.
Напомним, Грузия в последний момент не впустила наблюдателями на выборы депутатов из Украины.