Верховная Рада планирует в четверг, 5 ноября, рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, онлайн-трансляцию которого вел телеканал 112 Украина.
— На этой неделе в четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета о Государственном бюджете Украины на 2021 год, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления ВРУ относительно выводов и предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Я уверен, что и комитет более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться во время принятия решения все депутатские фракции, группы и, конечно, каждый народный депутат Украины, — сказал Дмитрий Разумков.
Напомним, 14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Дефицит государственного бюджета на 2021 Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году.
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Верховная Рада планирует в четверг, 5 ноября, рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.
Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, онлайн-трансляцию которого вел телеканал 112 Украина.
— На этой неделе в четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета о Государственном бюджете Украины на 2021 год, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления ВРУ относительно выводов и предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Я уверен, что и комитет более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться во время принятия решения все депутатские фракции, группы и, конечно, каждый народный депутат Украины, — сказал Дмитрий Разумков.
Напомним, 14 сентября на внеочередном заседании Кабмин принял проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».
Дефицит государственного бюджета на 2021 Кабинет министров предусмотрел на уровне 270 миллиардов гривен, что на полтора процента ниже, чем в этом году.