Верховная Рада планирует в четверг, 5 ноября, рассмотреть в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время согласительного совета, онлайн-трансляцию которого вел телеканал 112 Украина.

— На этой неделе в четверг мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет и председатель комитета сможет об этом доложить. Поэтому комитет по вопросам бюджета как можно быстрее должен рассмотреть предложения к проекту бюджета о Государственном бюджете Украины на 2021 год, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления ВРУ относительно выводов и предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на следующий год. Я уверен, что и комитет более чем серьезно отнесется к этому вопросу, и ответственно будут относиться во время принятия решения все депутатские фракции, группы и, конечно, каждый народный депутат Украины, — сказал Дмитрий Разумков.