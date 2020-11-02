Национальное антикоррупционное бюро совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершили расследование хищений средств при строительстве на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Пяти подозреваемым и их защитникам открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Среди подозреваемых — чиновники Министерства обороны, Главного квартирно-эксплуатационного управления (ГКЭУ) ВСУ, владелец и директор одного из коммерческих предприятий.

Издание «Слово и дело» ранее называло имена подозреваемых чиновников ВСУ со ссылкой на источники. По данным журналистов, подозрения вручили бывшему начальнику ГКЭУ ВСУ Олегу Галушко, начальнику Управления строительства КЭУ ВСУ Сергею Чагарному и экс-начальнику отдела технического надзора за строительством ГКЭУ ВСУ Виктору Антощуку.

Следствие выяснило, что чиновники Минобороны, в сговоре с представителями частной компании, организовали прием работ и услуг по обустройству полигона. Благодаря этому частная компания получила от Минобороны более 37 миллионов гривен за работы, которые фактически не выполнила. Сумму убытков подтвердили заключение Государственной аудиторской службы и экспертизы.

Действия всех подозреваемых квалифицированы по части 5 статьи 191 (растрата имущества), части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

Напомним, что в апреле 2019 года сообщалось, что под Николаевом подходит к завершению строительство крупнейшего в Украине стационарного лагеря на полигоне «Широкий лан». Однако работы так и не были завершены. В сентябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство о возможной растрате 37 миллионов гривен при выполнении строительных работ на территории полигона «Широкий лан».