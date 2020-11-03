В понедельник, 2 ноября, плавучий док судостроительного завода «Океан» принял для ремонта сухогруз RUBUS. За этот контракт «Океан» боролся с другими пятью судоремонтными предприятиями.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Собственник принял решение ремонтировать судно на «Океане», поскольку у завода есть необходимая судоремонтная инфраструктура, которая позволяет провести промежуточный ремонт в кратчайшие сроки, при этом оптимизируя бюджет ремонта.

В частности, плавучий док завода «Океан» позволяет поднимать суда длиной до 140 метров и шириной до 20 метров, а также выкатывать суда из дока на стапель. При этом крановое оборудование (80-тонные краны) позволяет снять крышки люковых закрытий судна и отремонтировать его на берегу, тем самым упростив технологию ремонта.

Согласно плану ремонта будут выполнены следующие работы: очистка, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки, балластных цистерн и конструкций корпуса, восстановление донно бортовой арматуры и протекторов, ремонт якорно-швартового устройства, системы главного двигателя, насосов, трубопроводов, электротехнической части, люковых закрытий.

Отремонтировать судно планируется в течение 30 дней, что было одним из ключевых условий заказчика при подписании контракта.

Судно RUBUS предназначено для перевозки генеральных грузов. Построенное в 1992 году. Общие характеристики: длина — 107,98 метров; ширина — 16,40 метров; осадка — 6,373 метра; дедвейт — 5930,90 тонн; валовая вместимость — 3958 тонн; высота борта — 7,85 метров; число трюмов — 2; размеры трюма №1 — 38,80х13,30х8,30; размеры трюма №2 — 26,80х13,30х8,30; общий объем трюмов — 2360,69 м3; главный двигатель — 3630 кВт, MAN B&M.

Напомним, что Николаевский судостроительный завод «Океан» изготавливает металлоконструкции для строительства моста через реку Днепр в городе Запорожье.