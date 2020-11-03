Президент Владимир Зеленский попросил Международный комитет Красного Креста помочь с получением списков от другой стороны для ускорения обмена по формуле «всех на всех».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

— Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц. Владимир Зеленский поблагодарил за координацию Международного комитета Красного Креста в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле «всех на всех», — говорится в сообщении.

Маурер заверил, что сегодня эти вопросы являются приоритетными для его организации. Он рассказал, что планирует визит на Донбасс, в частности на оккупированную его часть, чтобы увидеть реальную ситуацию в регионе.

Кроме того, стороны обсудили процесс разминирования на Донбассе. Президент МККК отметил, что Украина — одна из самых заминированных территорий мира, и это повлияет на многие годы вперед.

Напомним, 13 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для взаимного освобождения удерживаемых лиц. В нем около ста человек.