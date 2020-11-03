3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
— Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть, — написала она.
Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.
Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, в ходе которого обсудил подготовку к заседанию апелляционного суда на приговор ему.
1 сентября в парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Его признали невиновным в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.
— Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего Героя, полностью оправдав его. Справедливость есть, — написала она.
Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины, заместителя командира взвода батальона оперативного назначения имени Кульчицкого Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.
Ранее Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел разговор с военнослужащим Национальной гвардии Украины Виталием Маркивым, в ходе которого обсудил подготовку к заседанию апелляционного суда на приговор ему.
1 сентября в парламенте Италии показали документальный фильм, подтверждающий отсутствие доказательств вины украинского нацгвардейца Виталия Маркива в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли.