Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден победил в штате Висконсин.

Об этом заявил администратор избирательной комиссии штата, сообщает Новое время.

— Все бюллетени были подсчитаны, — сказал он.

По его словам, Байден выиграл в Висконсине, набрав 20 697 голосов.

Дональд Трамп уже отреагировал на сообщение о победе Байдена в Висконсине, заявив, что «они находят голоса Байдена повсюду».

— В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане. Так плохо для нашей страны!, — написал он в Twitter.

В избирательной кампании Трампа заявили, что планируют судебные разбирательства касательно результатов в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

Как сообщает CNN, первым вероятным шагом будет требование пересчитать голоса в Висконсине и Мичигане.

— Поступали сообщения о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов, — сказал руководитель кампании Билл Степьен.

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената и 13 губернаторов штатов и территорий.

За пост главы Белого дома борются демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.

Американская избирательная система предполагает непрямые (или же двухступенчатые) выборы. Вначале избиратели в каждом из 50 штатов, а также в округе Колумбия, голосуют за своего кандидата, после чего право голоса переходит к коллегии выборщиков — де-факто представителям народа, наделенным правом избрать следующего президента.

Именно от итогов голосования выборщиков (всего их 538) зависит, кто станет победителем выборов. Практически во всех штатах действует система «победитель получает все», когда все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей.