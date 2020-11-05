Обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.
– Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их «подшефные» до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила, - отметил он.
Напомним, ранее уже сообщалось, что обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.
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Обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
По его словам, в украинском плане действий по урегулированию на Донбассе нет конкретной даты для обмена пленными.
– Мы уже несколько раз отправили списки по четырем категориям. Представители Российской Федерации и их «подшефные» до сих пор не предоставили встречные списки. Чтобы было доверие всех сторон, представители Красного Креста должны получить беспрепятственный доступ во все места удержания лиц. Украина со своей стороны это условие выполнила, - отметил он.
Напомним, ранее уже сообщалось, что обмен пленными с представителями временно оккупированных территорий ОРДЛО задерживается из-за того, что другая сторона до сих пор не предоставила списки на обмен.