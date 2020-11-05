Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к пересмотру политики функционирования Шенгенской зоны и контроля на внешних границах на фоне терактов, которые недавно произошли во Франции и Австрии. Также он объявил, что Франция удвоит контроль на собственной внутренней границе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

– Мы должны радикально пересмотреть организацию Шенгена, усилить нашу общую защиту реальными полицейскими силами на внешних границах зоны, и также усилить интеграцию наших правил, - отметил президент.

Эммануэль Макрон сообщил, что Франция удвоит количество полицейских и военных, которые осуществляют контроль на ее внутренней границе: количество силовиков возрастет с 2400 до 4800.

– Эти решения - часть того, что мы делали последние три года, но учитывают усиление угрозы - теракты, которые недавно пережила Франция и Австрия, - отметил он.

Он также указал на то, что люди, которые организуют перевозку нелегальных мигрантов в Европу, нередко связаны с террористическими группировками, поэтому борьба с нелегальными перевозчиками и терроризмом - взаимосвязанные вопросы.

Макрон отметил, что выдвинет свои предложения по функционированию Шенгенской зоны на следующем саммите лидеров ЕС в декабре и выразил надежду, что эти изменения удастся финализировать во время председательства Франции в совете ЕС в первой половине 2022 года.

Напомним, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин обезглавили учителя за то, что он показывал ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Чтобы почтить память преподавателя, в течение четырех часов на стены государственных зданий проецировали скандальные иллюстрации журнала.