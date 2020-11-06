Государственная налоговая служба запустила электронный сервис - «InfoTAX», через мессенджеры Telegram и Viber налогоплательщики, в частности, имеют возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Также через указанные мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных и о сроках представления отчетности и уплаты налогов.
Отмечается, что следующий этап сервиса введут с января 2021 года, он будет предосавлять следующие возможности:
Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в Электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса.
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Государственная налоговая служба запустила электронный сервис - «InfoTAX», через мессенджеры Telegram и Viber налогоплательщики, в частности, имеют возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом и о результатах обработки документов.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Также через указанные мессенджеры можно получать информацию о регистрационных и учетных данных и о сроках представления отчетности и уплаты налогов.
Отмечается, что следующий этап сервиса введут с января 2021 года, он будет предосавлять следующие возможности:
Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например, Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в Электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса.