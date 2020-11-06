Президент США Дональд Трамп в общении со своим окружением отмечает, что не планирует признавать свое поражение на выборах и готов затягивать этот процесс до конца.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники.

Такие действия Трампа заставили его окружение задуматься над тем, кто может сообщить Трампу об этой суровой реальности и убедить его мирно передать власть. Президент США уверяет, что не собирается так просто уступать свое место.

До сих пор его позицию поддерживали ближайшие соратники и члены семьи, но последние результаты в Джорджии и Пенсильвании свидетельствуют о том, что Байден с высокой вероятность побеждает на выборах. Однако пока окружение Трампа поддерживает его заявления об «украденной» победе и боится сообщить ему правду.

Некоторым людям Трамп заявил, что хотя и прогнозы не на его стороне, он хочет затянуть процесс определения результатов судебными исками и заявлениями о фальсификациях.Это сможет посеять сомнения относительно голосования и позволит ему не признавать результаты выборов.

Пока же в окружении Трампа решают, кто именно сообщит президенту суровую правду о его поражении. Это может быть его дочь Иванка Трамп или ее муж Джаред Кушнер, хотя сами они пока не проявляют сильного желания это делать.

Еще одной возможностью для соратников Трампа будет попытка убедить президента, что затягивание результатов и непризнание их может ударить по его репутации и бизнесу, а также по политической карьере после президентства, ведь кандидатуру Трампа могут всерьез рассматривать на выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что штаб Байдена пригрозил Трампу принудительным выселением из Белого дома