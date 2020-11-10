Об увольнении Марка Эспера Трамп сообщил в Twitter.

Президент сообщил, что место Эспера займет директор Национального центра по борьбе с терроризмом Кристофер Миллер.

— Рад сообщить, что Кристофер К. Миллер, многоуважаемый директор Национального центра по борьбе с терроризмом (единогласно поддержан Сенатом), станет исполняющим обязанности министра обороны, начиная с этого времени, ㅡ написал Дональд Трамп.

Он добавил, что Крис «отлично справится с работой» и поблагодарил Марка Эспера за его работу.

Издание Bloomberg отмечает, что отношения между Трампом и Эспером испортились после того, как министр выступил с публичным заявлением против применения подразделений вооруженных сил против акций протеста Black Lives Matter в стране. Слухи об увольнении Эспера распространялись независимо от результатов предвыборной кампании Трампа.

Журналисты прогнозируют, что увольнение министра обороны может свидетельствовать о начале более глобальной «чистки» чиновников, которые не устраивают действующего президента США. К тому же изменение должностных лиц при смене власти может несколько дестабилизировать ситуацию во власти.

Спикерка нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси заявила, что «правопреемство и стабильность всегда важны при президентского перехода; они абсолютно необходимы на данный момент, поскольку исторически нестабильная администрация (Трампа — прим.) готовится к своему уходу».

Напомним, ведущие СМИ в США сообщили, что Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков, что означает победу на президентских выборах.