Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пожелал президенту Владимиру Зеленскому быстро выздороветь от коронавируса. Находясь во Львове, он также призвал власти вернуть в Коронавирусный фонд 40 миллиардов гривен, которые были растрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
— Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, провалившей оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу, – отметил пятый Президент Украины.
Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого «локдауна выходного дня», но забывают говорить о деньгах.
— Люди должны есть, платить за квартиры – у людей есть расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из Коронавирусного фонда 40 миллиардов, – отмечает Петр Порошенко.
— Средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оборудование, – отмечает лидер «Европейской Солидарности».
— Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую койку, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя, – отмечает пятый Президент.
Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пожелал президенту Владимиру Зеленскому быстро выздороветь от коронавируса. Находясь во Львове, он также призвал власти вернуть в Коронавирусный фонд 40 миллиардов гривен, которые были растрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.
Об этом сообщает пресс-служба политика.
— Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, провалившей оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу, – отметил пятый Президент Украины.
Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого «локдауна выходного дня», но забывают говорить о деньгах.
— Люди должны есть, платить за квартиры – у людей есть расходы. Решения должны быть очень просты: вернуть изъятые из Коронавирусного фонда 40 миллиардов, – отмечает Петр Порошенко.
— Средства из фонда должны расходоваться не на дороги или полицию, а на защиту врачей, поддержку граждан и на медицинское оборудование, – отмечает лидер «Европейской Солидарности».
— Закупить и оборудовать кислородными станциями, кислородными концентраторами каждую койку, обеспечить средствами защиты каждого врача, учителя, воспитателя, – отмечает пятый Президент.