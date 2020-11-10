Лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пожелал президенту Владимиру Зеленскому быстро выздороветь от коронавируса. Находясь во Львове, он также призвал власти вернуть в Коронавирусный фонд 40 миллиардов гривен, которые были растрачены не по назначению, и обеспечить финансовую помощь украинцам в случае объявления локдауна.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

— Несмотря на политическую борьбу и множество вопросов к власти, провалившей оборону страны от пандемии, я по-человечески желаю Владимиру Александровичу скорейшего выздоровления. Я по себе знаю, что такое тяжело переболеть ковидом. И очень надеюсь, что его молодой 42-летний организм легко справится с инфекцией. Я искренне этого хочу, – отметил пятый Президент Украины.

Порошенко отметил, что власти говорят о введении так называемого «локдауна выходного дня», но забывают говорить о деньгах.