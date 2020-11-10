Армянские войска должны покинуть Нагорный Карабах до конца ноября. Существует график вывода сил Армении.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он также отметил, что у Турции и России одинаковая роль в разрешении, следствием чего станет совместный турецко-российский центр по контролю за прекращением огня.

— Будем говорить о том, чтобы центр был создан в короткое время, так как уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца этого месяца они должны покинуть все земли, земли, которые пока еще находятся под оккупацией, — подчеркнул Ильхам Алиев.

Напомним, сегодня ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о подписании заявления с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение вступает в силу с 01:00 10 ноября и предусматривает передачу под контроль от Армении Азербайджану Кельбаджарского, Агдамского, Лачинского районов и территорий в Газахском районе.