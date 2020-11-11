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VA - Milchbar Seaside Season 2 Compiled By Blank And Jones
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Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
10:09, 11 Ноября, 2020
Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
10:09, 11 Ноября, 2020
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Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
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Заседание Николаевского областного избиркома о результатах выборов
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Оглашение результатов первого тура выборов мэра Николаева
Трансляция заседания горизбиркома
Оглашение результатов выборов в Николаеве
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Горизбирком Николаева
Оглашение результатов выборов Николаевского городского совета и первог
Пресс-конференция Татьяны Домбровской
Трансляция пресс-конференции по итогам выборов в Николаеве
Заседание Центрального райизбиркома
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Заседание Центрального райизбиркома в Николаеве о пересчете голосов
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Заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС
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Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
10:09, 11 Ноября, 2020
Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
10:09, 11 Ноября, 2020
Реклама
важные новости
/ 11 ноября, 2020
скоро
У Сенкевича заявили, что с завтрашнего дня все дома Николаева будут подключены к теплу: «Если больше не будет никаких аварий»
Юлия Бойченко
Сегодня 09:43
решение принято!
«Я ждала этого момента почти 2 года», — ликвидатор «Океана» Сербин объявила, что суд «поставил точку» в вопросе законности аукциона
Юлия Бойченко
Вчера 19:20
пуск тепла
Облтеплоэнерго запустило последнюю котельную в Николаеве
Юлия Бойченко
Вчера 18:28
справится сам
Чайка не ищет поддержки среди кандидатов в мэры, не вышедших во второй тур: «Я общаюсь со своими горожанами»
Катерина Середа
Вчера 13:44
пандемия
В Николаеве за сутки выявили 240 новых случаев COVID-19, еще 62 в области
Вчера 10:55
НИКВЕСТИ
HD
Митинг представителей общепитов в связи с карантином в Николаеве
Заседание исполкома Николаевского горсовета
Заседание Николаевского областного избиркома о результатах выборов
Оглашение результатов первого тура выборов мэра Николаева
Оглашение результатов выборов в Николаеве
Горизбирком Николаева
Пресс-конференция Татьяны Домбровской
Заседание Центрального райизбиркома
Заседание Центрального райизбиркома в Николаеве о пересчете голосов
Заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС
БЛОГИ
Не адекватний
Станислав Мартиросов
Статьи
505% річних і жорстке "вибивання" боргів: чим небезпечні швидкі онлайн-кредити
Мікрофінансових організацій в останні роки в Україні помітно побільшало. "К
Всеволод Некрасов, Економічна Правда
"Гранд-каньон", старые поместья и нацпарк: лучшие локации юга Украины для осеннего уикенда
Когда пляжные сезон уже завершен, при планировании путешествий по Украине далеко
Оксана Мисниченко, РБК-Украина
Совместные шаги вразнобой: что известно о «дорожной карте» по реинтеграции Донбасса, которую представила Украина
«План совместных шагов» — именно так назвала свою «дорожную карту» по выполнению
Иван Бухтияров, Игорь Шевчук, Hromadske
67 лет назад в Киеве открыли мост Патона
Его построили с третьей попытки по уникальной технологии, а создатель не дожил н
Сергей Пивоваров, Евгений Спирин, Бабель