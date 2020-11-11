Александр Потемкин, кандидат в депутаты Николаевского облсовета

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин считает, что у него украли голоса и победу на выборах в облсовет.

Вчера, 10 ноября, он пришел к главе облизбиркома Федору Барбалату и попросил у него экземпляры протоколов для подготовки соответствующего иска в суд, - передает корреспондент НикВести.

По словам Александра Потемкина, по результатам голосования он набрал 1125 голосов избирателей, однако после того, как в облизбиркоме провели подсчеты и подвели итоги выборов, у него оказалось лишь 869 голосов, чего недостаточно для того, чтобы стать депутатом.

В связи с этим он попросил облизбирком предоставить ему документы, на основании которых члены комиссии подводили итоги выборов. Однако, Федор Барбалат отказал кандидату в предоставлении полного пакета документов, который он запросил и предложил ему обратиться в суд.

Затребованные Александром Потемкиным документы у Николаевского облизбиркома

Отметим, последние несколько дней журналисты и общественные организации, которые осуществляли наблюдение на местных выборах в Николаевской области, зафиксировали десятки случаев несоответствий данных итогового протокола с результатами подсчета голосов на избирательных участках. Данные, на которые опирался облизбирком при объявлении результатов выборов, содержатся именно в окружных протоколах, которые до сих пор не опубликованы, а комиссия отказывается выдавать их экземпляры участникам выборов.

Напомним, вчера кандидату от «ОПЗЖ» Татьяне Потапенко, которая считает, что у нее украли голоса в пользу другого кандидата, в облизбиркоме отказались предоставить окружные протоколы. В ходе заседания Федор Барбалат заявил, что не готов выдать кандидату итоговые протоколы, рекомендовав обратиться в суд.

Ранее сообщалось также, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анар Ахундов, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко.

Николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.