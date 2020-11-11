Претендент на должность главы Николаевской ОГА Виталий Ким выступил на заседании Кабинета министров и рассказал о своих приоритетах в работе и планах по развитию области.

Об этом стало известно в среду, 11 ноября, пишут НикВести.

Виталий Ким заявил, что хотел бы сконцентрировать свое внимание на улучшении инвестиционного климата в регионе и создании новых рабочих мест. Помимо этого он планирует заняться развитием туризма, судостроения, добычи полезных ископаемых и завершением процесса децентрализации.

— Что ставлю для себя как ключевые показатели эффективности? Это два пункта: условия для инвестиций, как внутренних, так и внешних и создание рабочих мест. Что касается проблематики нашего региона, это прежде всего закрытие судостроеных заводов, загрязнение экологии, в результате чего у нас страдает туристическая сфера, а также коррупция в земельной сфере и сфере добычи ископаемых. Если говорить о доходной части, то мы планируем проведение полной инвентаризации налоговых поступлений, с условием новых вводных касательно коронавируса. Особенное внимание поступлениям от НДФЛ и единого налога. Хочу заняться вопросами касательно регистрации крупных предприятий и возрождения легкой промышленности во всех районных центрах. Также ставлю цель поскорее завершить процесс децентрализации и передачу полномочий районам, которые были созданы недавно. Николаевщина имеет 59 километров побережья Черного моря. Этот потенциал недоиспользуется, потому что у нас экологически нестабильный регион. И я считаю, что это можно исправить, особенно сейчас, когда есть «Большая стройка» — большими темпами строится инфраструктура и дороги, в том числе и к морю. Надеюсь и уверен, что мне удастся возобновить туристическую привлекательность региона, — сказал Виталий Ким.

Помимо этого, Виталий Ким отметил, что также хотел бы сконцентрировать свое внимание на реализации 26 пунктов программы развития Николаевской области, которую летом презентовал глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

— Давид Арахамия и Владимир Зеленский на презентации стратегии развития 21 августа, озвучил 26 пунктов, которые я себе записал и хочу попунктно их выполнять, в том числе и сейчас закон о внутренних водных путях, который потенциально позволит 30% грузов переместить с дорог на воду. Это более эффективно, более экологично и более привлекательно, — добавил Виталий Ким.

Справка: Виталий Ким родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Окончил гимназию №2 и Николаевский университет кораблестроения имени Адмирала Макарова. С 1998 года занимается предпринимательской деятельностью. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет отношение к строительному бизнесу, в частности к ЖК «Апельсин». В ходе президентских и парламентских выборов работал в Николаевском областном избирательном штабе партии «Слуга народа», на местных выборах руководил штабом партии, избран депутатом Николаевского городского совета.

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника с занимаемой должности.