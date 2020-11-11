В Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в программе «Hard с Влащенко», пишет РБК-Украина.

Он отметил, что главной задачей этого периода является снижение количества жертв коронавируса.

— Мы будем довольно сложно проходить этот период. Считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко — мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас — с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача — чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше, — сказал Максим Степанов.