По данным опроса Киевского международного института социологии, в президентском рейтинге Владимир Зеленский опережает своих конкурентов.

Однако по сравнению с апрелем фиксируют падение уровня поддержки действующего главы государства, пишет Новое время.

Данные КМИС свидетельствуют, что за Владимира Зеленского в октябре готовы проголосовать 25,3% среди всех опрошенных и 33,3% среди тех, кто определился с выбором. В апреле эти показатели были на уровне 28,9% и 40,9% соответственно.

Далее симпатии украинцев распределились так:

Петр Порошенко 13,2% среди всех опрошенных и 17,3% среди определившихся (11,1% и 15,7% в апреле);

Юлия Тимошенко — 8,5% и 11,1% (6,2% и 8,7% в апреле);

Юрий Бойко — 8% и 10,5% (6,3% и 8,9% в апреле);

Игорь Смешко — 7,2% и 9,5% (6,5% и 9,2% в апреле);

Виктор Медведчук — 6,7% и 8,8% (в апреле — 4,5% и 6,4%).

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года с 17 по 24 октября. Опрос проводился методом CATI. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,6%.

После обработки результатов, в течение 5−8 ноября респондентов повторно опрашивали, чтобы задать несколько дополнительных вопросов. Всего повторно согласились на интервью 1083 респондента.

Напомним, что президент Владимир Зеленский продолжает терять поддержку киевлян — по состоянию на начало сентября его деятельностью недовольны 61% опрошенных, тогда как в сентябре 2019 года таких было — 17%.