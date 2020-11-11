Мэр Львов Андрей Садовой заявил, что Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине выходного дня.

Об этом он сообщил в Facebook.

— Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет. Уже говорил и еще раз повторю. Локдаун на выходные — абсурд, — сказал Андрей Садовой.

По словам Садового, у него «впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали».

— За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях — это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери? — написал Андрей Садовой.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич также выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.