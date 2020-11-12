Избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации. При этом усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти продолжаются.

Об этом сообщает Reuters.

Байден планирует в среду встретиться с советниками, которые помогают ему подготовиться к вступлению в должность 20 января 2021 года.

Он привлек для своей переходной команды экспертов по финансам, торговле и банковскому регулированию, которые варьируются от основных демократов до прогрессивных активистов, что отражает продолжающиеся дебаты внутри партии о том, как решать проблемы изменения климата, неравенства в благосостоянии и других проблем.

Байден также обращается к людям, которые создавали более жесткие экологические правила во время службы при президенте Бараке Обаме.

Как сообщает ABC News, Байден может назначить нового главу аппарата Белого дома уже на текущей неделе. Его назначает лично президент.

Как рассказали источники, основным претендентом на этот пост является Рон Клайн. В прошлом он был главой аппарата Байдена. Клайн координировал борьбу с вирусом Эбола в Африке в администрации экс-президента США Барака Обамы. Его называют главным кандидатом, в том числе из-за срочной необходимости бороться с пандемией коронавируса.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение в выборах президента.