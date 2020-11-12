Министр здравоохранения Максим Степанов возмущен шутливой бравадой торговой сети «Эпицентр» Александра и Галины Герег на фоне усиления карантина на выходные.

Об этом он заявил на брифинге в Минздраве, пишет Украинская правда.

– Вчера на заседании правительства было принято решение о введении в Украине «карантина выходного дня». И скажу вам откровенно, меня просто возмутил пост в социальных сетях от «Эпицентра» Как там было? Продолжаем пятницу 72 часа. Хотите покуражиться? Хотите делать фарс на здоровье людей? Так если хотите покуражиться - поехали со мной в реанимацию! Покуражтесь перед людьми, которые умирают каждый день. Врачи и медицинские сестры, которые борются за жизнь каждого человека, со слезами на глазах, когда им не удается спасти того или иного человека - особенно когда это молодой человек. Такой вам кураж нужен? Я уверен, что мои коллеги по правительству, которые отвечают за контроль, ответят на этот фарс и цинизм, - сказал Максим Степанов.

Как известно, в среду, 11 ноября, Кабинет министров проголосовал за введение в Украине карантина выходного дня. Он начнет действовать с этих выходных 14−15 ноября до конца месяца.

Однако, сеть торговых центров «Эпицентр» объявила, что не будет закрываться в выходные, несмотря на постановление Кабинета министров.