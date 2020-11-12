В среду, 12 ноября, в Южноукраинске горел легковой автомобиль Mazda.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Николаевской области.

О возгорании припаркованного по улице Дружбы народов автомобиля Mazda сообщили на пункт связи 25-й ГПСЧ поступил в 00:08.

Дежурный караул подразделения, прибывший к месту, оперативно ликвидировал пожар в 08:18 на площади 2 м2, спасая от полного уничтожения машину и рядом припаркованный ВАЗ.

Причины возникновения возгораний устанавливают специалисты.

Всего к тушению привлечены четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 14 человек. Для выяснения обстоятельств на местах работали сотрудники полиции.

Напомним, в микрорайоне Терновка в Центральном районе Николаева произошел пожар на территориистихийной свалки мусора.