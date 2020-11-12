Турция в среду запретила курение в людных общественных местах, чтобы замедлить недавний всплеск числа пациентов с симптомами коронавируса.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Турции, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Запрет на курение направлен на обеспечение соблюдения гражданами правил ношения защитных масок в общественных местах, поскольку люди часто опускают их во время курения.

– По этой причине, чтобы обеспечить постоянное и правильное ношение масок, с 12 ноября 2020 года будет введен запрет на курение в таких местах, как улицы и проспекты, где граждане находятся или могут скапливаться, площади и остановки общественного транспорта, - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа призвал граждан полностью соблюдать правила ношения масок и социального дистанцирования.

– Я всего лишь прошу вас сделать то, что вы можете. Больше ничего, - написал Коджа в Twitter.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил на прошлой неделе, что все предприятия, включая рестораны, кафе, бассейны и кинотеатры, закрываться ежедневно в 22:00 в рамках мер против пандемии.

Ежедневное количество случаев заболевания коронавируса в Турции в последнее время резко возросло: в среду было обнаружено 2693 больных. Турецкие власти сообщает только о количестве тех, у кого проявляются симптомы. Критики говорят, что это скрывает истинный масштаб вспышки в стране.

По данным Министерства здравоохранения, в Турции более 400 000 человек заразились COVID-19 и 11 145 умерли от респираторного заболевания.