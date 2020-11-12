Николаевский бизнесмен, владелец ЖЭКов, ларьков и билбордов Владислав Чайка, который баллотируется на пост городского головы, уже провозгласил себя «народным мэром».

Об этом свидетельствуют билборды с его фамилией, которые несколько дней появились на улицах Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

«Чайка. Голосуй за народного мэра», - сказано в рекламе на билбордах.

Напомним, что «народным мэром» себя в 2014 году провозгласил Дмитрий Никонов, один из лидеров пророссийских активистов, который тогда открыто выступал за федерализацию Украины, образованию на территории Херсонской, Николаевской и Одесской областей округа «Новороссия», а вооруженных террористов на Востоке Украины называл местным ополчением. Летом 2014 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В сентябре 2014 года его передали в «ДНР» в рамках операции по обмену пленными.

Примечательно, что семье Дмитрия Никонова принадлежит недвижимость в Николаеве совместно с близким к Владиславу Чайке Алексеем Пелипасом.

Супруга Дмитрия Никонова Оксана арендует у Николаевского горсовета земельный участок в центре города вместе с Инной Пелипас — матерью Алексея Пелипаса, основного бизнес-партнера Владислава Чайки.

Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины и государственного земельного кадастра.

Земельный участок площадью 964 м2 расположен по адресу улица Артиллерийская, 17/7а, 17/8. Он предназначен для реконструкции нежилых помещений - сейчас там находится 2-этажное здание старой постройки. Срок действия договора аренды - до 22 декабря 2023 года.

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на обслуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.