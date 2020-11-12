Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, заболевший коронавирусом, выступает против введения карантина выходного дня.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

— О карантине выходного дня — это неправильно, потому что, все люди работают на работах и после работы им нужно покупать продукты и многие другие товары, если на выходные не будут открыты магазины, в будние дни — это повлечет большие очереди… Почему карантин выходного дня, а не карантин вторника, среды, четверга, пятницы? Наш город очень небольшой и на выходные дни он фактически пустой, люди отдыхают на природе… Я хочу, чтобы наше правительство научилось принимать решения — либо пусть вводят чрезвычайное положение и скажут, что они нам выплатят компенсации за это чрезвычайное положение. А просто какие-то полумеры, неизвестно для чего, этого делать не нужно, - считает Анатолий Бондаренко.

По его словам, карантин выходного дня - это ошибка, которая может уничтожить малый бизнес.

Он также рассказал, что в Черкассах на выходные все отдыхают на природе на берегу Днепра.

Анатолий Бондаренко отметил, что приказал пустить на рейсы весь подвижной общественный транспорт. В частности, увеличится количество троллейбусов.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.