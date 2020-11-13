В Верховной раде не исключаются введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в Украине. Условием для локдауна будет введение протокола сортировки больных COVID-19.

Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.

— Локдаун — он возможен, когда заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и локдаун для страны. Когда врач должен выбирать, кого ему лечить — это катастрофа для страны, — пояснил Михаил Радуцкий.

По словам Михаила Радуцкого, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Напомним, Кабинет министров опубликовал постановление, которым отменяется адаптивный карантин и вводится локдаун выходного дня до 30 ноября.