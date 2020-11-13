Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко предложил вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине.

Такую идею Геращенко озвучил в эфире канала Украина 24.

— Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, что будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил бы: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос — разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что надо, тогда этот закон будет приниматься, — сказал Антон Геращенко.

Сам он считает вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.

Как известно, в связи с вооруженным конфликтом на Донбассе, в Украине не данный момент существует большое количество незарегистрированного огнестрельного оружия. Едва ли не каждый день в стране задерживают людей, которые незаконно хранят или сбывают оружие.

Напомним, в Верховной Раде уже создали рабочую группу, которая начала нарабатывать закон о легализации медицинского каннабиса в Украине.