Бывший вице-президент США Джо Байден еще больше закрепил свой статус избранного президента, выиграв, по прогнозу, в традиционно республиканском штате Аризона.

В четверг CNN, NBC, ABC News America и The New York Times объявили Байдена победителем в Аризоне, пишет Европейская правда.

С победой в Аризоне Байден получает 11 дополнительных голосов в коллегии выборщиков. Теперь у него 290 голосов, что на 20 больше, чем необходимо, чтобы выиграть выборы.

Байден получил преимущество примерно в 11 000 голосов, или 0,3 процентного пункта (п.п.). Он стал первым кандидатом в президенты от Демократической партии, сумевшим выиграть в штате, после Билла Клинтона в 1996 году. До того как Аризона проголосовала за Клинтона, последним демократом, которого штат поддержал на посту президента, был Гарри Трумэн в 1948 году.

Победа Байдена подчеркнула глубокие политические сдвиги в Аризоне, где в последние годы происходят демографические изменения и растет контингент молодых латиноамериканских избирателей, выступающих за либеральную политику, объясняет The New York Times.

Трамп отказывается признать поражение на выборах, безосновательно заявляя о массовых фальсификациях. Сотрудники службы безопасности на выборах, представители местных избирательных комиссий и судов отрицали утверждение Трампа о мошенничестве с результатами голосования.

По данным американской прессы, у команды президента отсутствует более широкая стратегия, чтобы несмотря на все сохранить должность для Трампа. По словам источников, сам Трамп уже рассматривает возможность баллотироваться в Белый дом в 2024 году. Заметим, что в США продолжается подсчет голосов и официальные результаты выборов во всех штатах еще не объявлены.

Напомним, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе некие «результаты», очевидно, связанные с прошедшими выборами.