Чиновника Вооруженных Сил Украины задержали по подозрению в вымогательстве взятки в 400 тысяч гривен. Его поймали во время получения первой части суммы — 100 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ и Держбюро расследований.

По предварительной информации, начальник одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ требовал от участника тендера 400 тысяч гривен.

За это полковник обещал внести изменения в технические условия изготовления военной продукции — элементов символики ВСУ. Эти «корректировки» фактически гарантировали бы победу предпринимателя в тендерах на поставку такой продукции для Минобороны. Военный, по данным СБУ, шантажировал предпринимателя — в случае промедления с взяткой угрожал отдать победу в тендере конкурентам.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части взятки. Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 368 Уголовного кодекса — предоставление неправомерной выгоды служащему. В случае доказательства вины полковнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения. Правоохранители проверяют причастность других лиц к преступлению.

Напомним, что Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога оперуполномоченному Центрального отдела полиции, пойманного на взятке.