В Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
— Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ, - сообщают в СБУ.
Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Напомним, Николаевский судостроительный завод «Океан» подал свою заявку для участия в торгах на ремонт буксира ВМС Украины «Яны Капу», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.
В Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
— Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ, - сообщают в СБУ.
Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.
При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».
Напомним, Николаевский судостроительный завод «Океан» подал свою заявку для участия в торгах на ремонт буксира ВМС Украины «Яны Капу», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.