В Николаеве Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный экспорт оборудования для российских военных кораблей.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

— Представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ, - сообщают в СБУ.

Во время обысков у фигурантов правоохранители изъяли подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документы с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что 18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву.

При этом возвращенные Россией корабли не смогли вернуться своим ходом. Тогдашний командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что «русские их угробили».

Напомним, Николаевский судостроительный завод «Океан» подал свою заявку для участия в торгах на ремонт буксира ВМС Украины «Яны Капу», который два года назад был захвачен Россией в Керченском проливе.