В партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею станет Анна Замазеева.

Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

Сообщается, что несколько дней назад в Николаевской областной организации политической партии обсудили, каким образом новоизбранные депутаты областного совета начнут реализацию партийной стратегии развития региона и провели первую рабочую встречу.

В мероприятии приняли участие народные депутаты Давид Арахамия, Александр Пасечный, Александр Гайду, Артем Черноморов, Максим Дырдин, Игорь Копытин и Игорь Негулевский, а также глава областного штаба «Слуги народа» Виталий Ким, новоизбранные депутаты облсовета.

Лидера избирательного списка партии в облсовет Анну Замазееву выбрали претендентом на должность главы Николаевского областного совета.

— Наша задача - объединить областной совет и наработать эффективные решения для развития и успеха наших общин. Добросовестно сотрудничая, вместе мы сможем вывести Николаевскую область на лидерские позиции среди всех регионов Украины по темпам роста экономики, качеству инфраструктуры, количеству привлеченных инвестиций и созданию новых рабочих мест. Ведь в течение предыдущих двух месяцев у меня было много встреч с жителями области, в каждой общине есть свои вызовы и проблемы. Люди ждут нашего внимания и поддержки, и мы не имеем права их подвести, - отмечает Анна Замазеева.

Кроме того, было единогласно решено, что главой фракции в областном совете станет Игорь Кич.

«Игорь Кич - профессиональный и опытный юрист, около 15 лет он работал в правоохранительных органах, в частности и на руководящих должностях, после этого - в коммерческой сфере. Прекрасно разбирается в вопросах инфраструктуры, и сейчас также работает в транспортно-логистическом направлении. На выборах президента в 2019 году Игорь Кич был заместителем руководителя избирательного штаба Владимира Зеленского», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве официально открыли центр по развитию предпринимательства «Дія.Бізнес»