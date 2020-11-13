При условии отмены «возрастного» акциза государство может получить дополнительный миллиард гривен благодаря увеличению спроса.

К таким выводам пришел центр исследований СASE в своем исследовании.

В исследовании говорится об акцизном налоге, который зависит от возраста ввозимого авто. Сейчас что старше есть авто, тем больше налог за него необходимо заплатить. И в СASE отмечают, что это нелогично: с годами товары теряют цену, и в сумме с пошлиной и НДС стоимость растаможивания может достигать 300% стоимости авто.

За отмену акциза поступления от него сократятся на 10,3 миллиарда гривен. Зато, согласно исследованию, эти потери перекроют поступления от высшего спроса составляют 11,4 миллиарда. Так, 1,1 миллиарда государство может привлечь дополнительно.

Один из аргументов в поддержку возрастных акцизов - забота об экологии. В исследовании СASE также приходят к выводу, что карбюраторные советские авто вредят окружающей среде в 5-8 раз больше авто стандарта «Евро-2» (стандарт выбросов оксида углерода, введен в ЕС в 1996 году).

Напомним, итальянский производитель спорткаров Ferrari представил плагин-гибридный электромобиль SF90 Spider. SF90 Spider — кабриолетная версия гибрида SF90 Stradale.