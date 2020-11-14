Народный артист СССР, актер театра и кино Армен Джигарханян скончался на 86-м году жизни.

Об этом сообщил друг артиста Артур Согомонян в комментарии российскому Интерфаксу.

По его словам, причиной смерти стали возраст и болезни артиста.

В апреле 2018 года Армен Джигарханян был госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом, находился в коме. После он восстановился и вернулся к репетициям в театре. Затем последовало еще несколько госпитализаций, врачи подозревали гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли. После он неоднократно проходил плановые обследования в больницах.

Армен Джигарханян родился в Ереване (Армения) 3 октября 1935 года. С 1996 года был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. В его списке более 300 картин и постановок. Таких как «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Собака на сене», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Тегеран-43», «Место встречи изменить нельзя», «Город Зеро», «Паспорт», а также «Остров сокровищ», где он озвучил героя Джона Сильвера и «Жил-был пёс», где он озвучил волка.