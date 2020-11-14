У министра здравоохранения Максима Степанова подтвердили коронавирус. Глава министерства пошел на самоизоляцию после подтверждения диагноза.

Об этом он сообщил на совей странице в Facebook.

Положительный тест на коронавирус министр получил сегодня. Он будет выполнять свои обязанности дистанционно, находясь на домашнем лечении.

– Это необычный формат и необычное место для моего обращения. Я записываю его из дома, потому несмотря на осторожность и соблюдение всех правил безопасности, я получил сегодня положительный тест на на COVID-19. Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно, - сказал министр.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19.