Лидер партии «Действие и солидарность», оппозиционер Майя Санду победила на выборах президента Молдовы. Она обошла действующего лидера страны Игоря Додона на 15% голосов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Прозападная кандидат Майя Санду по результатам подсчета 99,95% голосов получила 57,74%, то есть 942 тысяч 694 голоса. Действующий президент Молодовы Игорь Додон получил 42,26% голосов, то есть за него проголосовало 690 тысяч 61 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Санду с победой и заявил, что ожидает дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Молдовой.

Напомним, вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.