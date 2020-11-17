За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 тысяч 968 человек, зафиксировано 159 летальных случаев, 6 тысяч 786 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 17 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 557 тысяч 657 человек, из них 250 тысяч 983 выздоровели, летальных исходов — 9 тысяч 856.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 52 тысячи 642 случая;
Винницкая область — 14 тысяч 103 случая;
Волынская область — 19 тысяч 297 случаев;
Днепропетровская область — 22 тысячи 877 случаев;
Донецкая область — 17 тысяч 713 случаев;
Житомирская область — 23 тысячи 447 случаев;
Закарпатская область — 19 тысяч 826 случаев;
Запорожская область — 20 тысяч 025 случаев;
Ивано-Франковская область — 28 тысяч 972 случая;
Киевская область — 25 тысяч 787 случаев;
Кировоградская область — 3 тысячи 753 случая;
Луганская область — 5 тысяч 215 случаев;
Львовская область — 37 тысяч 970 случаев;
Николаевская область — 12 тысяч 998 случаев;
Одесская область — 34 тысячи 176 случаев;
Полтавская область — 15 тысяч 884 случая;
Ровенская область — 25 тысяч 596 случаев;
Сумская область — 18 тысяч 903 случая;
Тернопольская область — 23 тысячи 938 случаев;
Харьковская область — 48 тысяч 586 случаев;
Херсонская область — 7 тысяч 357 случаев;
Хмельницкая область — 23 тысячи 547 случаев;
Черкасская область — 14 тысяч 233 случая;
Черновицкая область — 28 тысяч 692 случаи;
Черниговская область — 12 тысяч 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 тысяч 968 человек, зафиксировано 159 летальных случаев, 6 тысяч 786 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 17 ноября.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 557 тысяч 657 человек, из них 250 тысяч 983 выздоровели, летальных исходов — 9 тысяч 856.
Ситуация с COVID-19 по регионам:
Киев — 52 тысячи 642 случая;
Винницкая область — 14 тысяч 103 случая;
Волынская область — 19 тысяч 297 случаев;
Днепропетровская область — 22 тысячи 877 случаев;
Донецкая область — 17 тысяч 713 случаев;
Житомирская область — 23 тысячи 447 случаев;
Закарпатская область — 19 тысяч 826 случаев;
Запорожская область — 20 тысяч 025 случаев;
Ивано-Франковская область — 28 тысяч 972 случая;
Киевская область — 25 тысяч 787 случаев;
Кировоградская область — 3 тысячи 753 случая;
Луганская область — 5 тысяч 215 случаев;
Львовская область — 37 тысяч 970 случаев;
Николаевская область — 12 тысяч 998 случаев;
Одесская область — 34 тысячи 176 случаев;
Полтавская область — 15 тысяч 884 случая;
Ровенская область — 25 тысяч 596 случаев;
Сумская область — 18 тысяч 903 случая;
Тернопольская область — 23 тысячи 938 случаев;
Харьковская область — 48 тысяч 586 случаев;
Херсонская область — 7 тысяч 357 случаев;
Хмельницкая область — 23 тысячи 547 случаев;
Черкасская область — 14 тысяч 233 случая;
Черновицкая область — 28 тысяч 692 случаи;
Черниговская область — 12 тысяч 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.
Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов