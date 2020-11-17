За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 11 тысяч 968 человек, зафиксировано 159 летальных случаев, 6 тысяч 786 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 17 ноября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 557 тысяч 657 человек, из них 250 тысяч 983 выздоровели, летальных исходов — 9 тысяч 856.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 52 тысячи 642 случая;

Винницкая область — 14 тысяч 103 случая;

Волынская область — 19 тысяч 297 случаев;

Днепропетровская область — 22 тысячи 877 случаев;

Донецкая область — 17 тысяч 713 случаев;

Житомирская область — 23 тысячи 447 случаев;

Закарпатская область — 19 тысяч 826 случаев;

Запорожская область — 20 тысяч 025 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 тысяч 972 случая;

Киевская область — 25 тысяч 787 случаев;

Кировоградская область — 3 тысячи 753 случая;

Луганская область — 5 тысяч 215 случаев;

Львовская область — 37 тысяч 970 случаев;

Николаевская область — 12 тысяч 998 случаев;

Одесская область — 34 тысячи 176 случаев;

Полтавская область — 15 тысяч 884 случая;

Ровенская область — 25 тысяч 596 случаев;

Сумская область — 18 тысяч 903 случая;

Тернопольская область — 23 тысячи 938 случаев;

Харьковская область — 48 тысяч 586 случаев;

Херсонская область — 7 тысяч 357 случаев;

Хмельницкая область — 23 тысячи 547 случаев;

Черкасская область — 14 тысяч 233 случая;

Черновицкая область — 28 тысяч 692 случаи;

Черниговская область — 12 тысяч 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 31 декабря. В будние дни в Украине будут действовать ограничения оранжевой зоны карантина.

Кроме того, в стране с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.