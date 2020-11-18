В морском порту Южный Одесской области в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По информации ведомства, крупная партия наркотиков пришла из Эквадора. Общий вес нелегального груза составляет 22,6 килограмм.

Злоумышленники спрятали кокаин в вентиляционных люках контейнера с бананами.

С начала 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 килограмм кокаина, сообщает Госпогранслужба.

— Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР), - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.