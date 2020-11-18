В морском порту Южный Одесской области в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации ведомства, крупная партия наркотиков пришла из Эквадора. Общий вес нелегального груза составляет 22,6 килограмм.
Злоумышленники спрятали кокаин в вентиляционных люках контейнера с бананами.
С начала 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 килограмм кокаина, сообщает Госпогранслужба.
— Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР), - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.
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В морском порту Южный Одесской области в контейнере с бананами обнаружили кокаина на 4 миллиона долларов.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По информации ведомства, крупная партия наркотиков пришла из Эквадора. Общий вес нелегального груза составляет 22,6 килограмм.
Злоумышленники спрятали кокаин в вентиляционных люках контейнера с бананами.
С начала 2020 года в морских портах пограничники обнаружили и задержали более 430 килограмм кокаина, сообщает Госпогранслужба.
— Спецоперацию провели оперативники Одесского пограничного отряда совместно с сотрудниками Одесской таможни, УСБУ в Одесской области, группой портового контроля (ССР), - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что пограничники нашли партию кокаина на 10 миллионов долларов в контейнере с бананами на территории морского порта «Южный». Наркотики доставил теплоход из Эквадора.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
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