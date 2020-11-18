Партия «Европейская солидарность» выступает за безотлагательное проведение внеочередное заседание Верховной Рады и урегулирование проблем физических лиц-предпринимателей и антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

— «Европейская солидарность» требует проведения внеочередной сессии с исчерпывающим перечнем вопросов: решение проблем ФЛП и законы, касающиеся электронного декларирования, конституционного кризиса. Надеемся, нам выдадут подписные листы и коллеги из других фракций поддержат эту повестку дня, — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

Также, по ее мнению, необходимо рассмотреть вопрос освобождения от должности руководителя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

— Справедливо, если в этот день поставим и вопрос освобождения Гетманцева с должности руководителя комитета. Соответствующие постановления зарегистрированы, мы их подписали. Мы даже готовы собраться на эту сессию в выходной день. Несмотря на карантин, — добавила она.

Ирина Геращенко считает, что у президента Украины Владимира Зеленского и монобольшинства в парламенте не хватает политической воли для возвращения антикоррупционных норм в законодательство.

— В Верховной Раде создали рабочие группы по наработке новых законов по е-декларированию, хотя 15 законопроектов уже зарегистрированы — бери и принимай, который наиболее адекватен. Так же и с ФОП — проблему заговорили, людей бросили, но создали очередную рабочую группу. Вопрос только в политической воле, и не нужно ждать декабря, МВФ, конца света, чтобы помочь малому бизнесу или вернуть ответственность за недостоверное декларирование, — резюмировала она.

Напомним, что 7 сентября в День предпринимателя лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с активистами объединения SaveФОП во Львове.