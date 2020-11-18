Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Министерство иностранных дел Украины приветствует это решение комитета ГА ООН.

Об этом говорится в официальном комментарии МИД Украины.

Как поясняют в ведомстве, обновленный документ подготовили на основе двух последних докладов генсека ООН, в которых говорится о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированных территориях.

— Одобрение проекта — важный вклад в продолжение международного давления на Российскую Федерацию в связи с незаконной оккупацией и попыткой аннексии Крыма, — подчеркнули в МИД.

В проекте резолюции также содержится призыв к усилению взаимодействия, в частности, в рамках международных платформ, для давления на Россию с целью принуждения ее к выполнению международных обязательств.

— Среди важных положений нынешнего проекта является призыв к прекращению уголовного преследования за уклонение от военного призыва, осуждение продолжающейся безнаказанности за случаи насильственных исчезновений и констатация роли ФСБ РФ в задокументированных случаях пыток, — рассказали в МИД.

Кроме того, в резолюции требуют от России немедленного прекращения совершения грубых нарушений прав человека и обеспечить беспрепятственный доступ на территорию Крыма представителям Мониторинговой миссии ООН и СММ ОБСЕ.

Напомним, в представительстве Президента Украины в Автономной Республике Крым считают, что обеспечивать Крым водой по международному законодательству должна оккупационная власть.