Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова нашла в своем кабинете прослушивающее устройство.

Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту НикВести.

Светлана Федорова отметила, что прослушка была обнаружена в четверг, 19 ноября. Перед этим, по ее словам, больше двух недель в кабинете плохо работал датчик пожарной системы. После того, как датчики осмотрели специалисты, в них были найдены провода, с помощью которых проводилась прослушка. Также в кабинете была найдена видеокамера.

– Несколько недель у меня плохо работал пожарный датчик. Сегодня я решила вызвать слесаря и из датчика у меня стало доставать одну видеокамеру, потом вторую. Извините, камеры были там, где я переодеваюсь, где моя постель стоит. Пошли дальше по проводам – куча техники. Сейчас это все валяется у меня, я не знаю, что с этим делать. Я вообще в шоке, - рассказала Светлана Федорова.

В ближайшее время она планирует обратиться в правоохранительные органы.

– Я думаю, что обращусь. Это ведь случилось буквально 20 минут назад. Я в растерянности. Это уже попахивает чем-то. Не думаю, что это правоохранительные органы в спальне будут устанавливать… Бред просто, - сказала она.

Ранее в комментарии корреспонденту НикВести мэр заявил, что Светлана Федорова «либо непрофессионал, либо просто глупая». Так он ответил на ее критику о том, что городской совет не выделяет финансирование медучреждению. Александр Сенкевич отметил, что горсовет не может напрямую финансировать инфекционную больницу, так как она находится в собственности областного совета.

Отметим, ранее в комментарии НикВести главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что в городской больнице №1 временно перестали принимать больных из Николаева и требуют с пациентов за свои деньги покупать медикаменты.

Так, Светлана Федорова говорит, что к ней стали обращаться пациенты с городской больницы №1 с просьбой продолжить их лечение в областной «инфекционке» в связи с тем, что в медучреждении им выставляют списки на 2-3 тысяч гривен на покупки медикаментов.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова заявила, что не смотря на ее обращения, чиновники до сих пор не решили вопрос размещения детей с коронавирусом, которых кладут во «взрослое» отделение. Ранее она также заявляла, что городская больница № 1 отказывается принимать детей с подозрением на коронавирус.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что он считает, что заявления Светланы Федоровой по поводу неготовности горбольниц лечить COVID-положительных пациентов носят политических характер.