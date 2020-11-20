Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2». Предложение «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream» внесла партия Альтернатива для Германии (АДГ).
Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Германии.
В предложении АДГ заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. А также был призыв обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».
Инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.
Напомним, ранее Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.
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Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2». Предложение «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream» внесла партия Альтернатива для Германии (АДГ).
Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Германии.
В предложении АДГ заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. А также был призыв обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».
Инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.
Напомним, ранее Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов