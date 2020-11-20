Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода «Северный поток-2». Предложение «Обеспечение энергетической безопасности — поддержка Nord Stream» внесла партия Альтернатива для Германии (АДГ).

Соответствующие документы опубликованы на сайте парламента Германии.



В предложении АДГ заявлялось, что проект газопровода отвечает интересам Германии и Европы. А также был призыв обеспечить скорейшее завершение строительства «Северного потока-2».



Инициатива была отклонена 556 голосами. В ее поддержку высказались только 83 представителя АДГ. Один парламентарий воздержался.

Напомним, ранее Дания дала проектной компании «Nord Stream 2 AG» разрешение на эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2» на своем континентальном шельфе.