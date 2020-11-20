Кандидат в мэры Николаева от «ОПЗЖ» Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.

Об этом он сказал во время дебатов на телеканале «Суспільне. Миколаїв», пишут НикВести.

Так, журналист Олег Деренюга поинтересовался у Александра Сенкевича, готов ли он в случае своей победы убрать будки с улиц города, в том числе и будки Владислава Чайки. На это действующий мэр ответил, что на многие подобные объекты незаконно оформлено право собственности, и чтобы их демонтировать необходимо решение суда.

Александр Сенкевич вспомнил о надстройке над подвалом многоквартирного дома по улице Соборной возле муниципального зала, которая была сделана Владиславом Чайкой.

— Сегодня у единственного выставочного муниципального зала в Николаеве на улице Соборной нет окон. А знаете почему? Потому что был приватизирован подвал, и над подвалом сделана надстройка, которая закрыла все окна и не дает дневному свету попадать в выставочный зал, — сказал Александр Сенкевич.

Постройка Владислава Чайки возле выставочного зала на Соборной

Позже мэр поинтересовался у своего оппонента, готов ли он самостоятельно убрать свои объекты, если его изберут городским головой.

— Я могу сказать и парировать по поводу того, что вы сказали насчет выставочного зала. Ваша тетя (Серафима Сенкевич, — прим.) тогда еще была главой этого выставочного зала, и они меня лично просили закрыть окна и сделать ремонт, на что есть соответствующие документы, которые Александр Федорович видел уже не один раз, иначе снес бы это давно. Мы тогда помогли сделать ремонт в этом выставочном зале. Выставочный зал почему попросил закрыть окна — свет там не так падал на картины, как должно быть. Это действительно. Есть документы, которые согласованы с выставочным залом, — ответил Владислав Чайка.

Александр Сенкевич и Владислав Чайка/дебаты

Также он добавил, что если будет необходимо делать реконструкцию фасадов зданий на Соборной улице, он приведет в порядок как свои объекты, так и чужие.

— Если надо будет делать реконструкцию и тех фасадов, которые находятся по улице Советской, конечно, мы приведем все в соответствующий вид. Абсолютно все. Не будет точечно убираться. Если делать фасады, делать полностью под один стиль, — сказал он.

Отметим, что 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала.

Напомним, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». А «Бізнес-Реал» также известен тем, что в 2012 году застроил торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.