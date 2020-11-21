Об этом она написала в Facebook, а президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже подписала заявление Репс.

Уже экс-министр заявила, что хочет гарантировать своим шестерым детям безопасную среду, а также заверила, что «взяла ответственность за сочетание своей рабочей и семейной жизни».

Репс, которая трижды была на должности министра образования, продолжит работать депутатом парламента Эстонии.

Эстонская газета-таблоид Õhtuleht 17 ноября опубликовала снимки, на которых водитель Майлис Репс отвозит детей в школу и забирает их домой или на занятия в кружках. Ее критиковали за то, что она использует деньги налогоплательщиков на собственные нужды.

Репс подтвердила, что использовала служебную машину в личных целях, но вне рабочего времени.

— У меня длинный рабочий день в должности министра, который не всегда позволяет забрать или отвезти детей на личной машине. Я благодарна водителю, который понимает ситуацию и помогает, чтобы я могла работать эффективно, ㅡ объясняла тогда политик.

В защиту Репс выступил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, назвав ее «хорошей матерью и эффективным министром». По словам премьера, его коллега балансирует между личной жизнью и работой и любые нападения из-за ее внимания к собственным детям неуместны. Однако в конце концов из-за давления СМИ и общественности Репс уволилась.