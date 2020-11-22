Кандидат на должность мэра Николаева от партии «Пропозиція» Александр Сенкевич пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, если его повторно изберут городским головой.

Об этом шла речь в пятницу, 20 ноября, во время дебатов кандидатов на пост Николаевского городского головы, пишут НикВести.

В ходе программы журналист Олег Деренюга напомнил Александру Сенкевичу, что на сегодняшний день многие критикуют его за то, что ему так и не удалось полностью очистить город от ларьков и будуок. В связи с этим он поинтересовался, продолжит ли Александр Сенкевич эту работу, если его переизберут мэром.

— Вы часто обвиняете своего оппонента Владислава Чайку в том, что у него много торговых будок. Но вас обвиняют и спрашивают сколько вы снесли будок Чайки за эти пять лет. Наш город не перестал называться «будкоградом», Арсен Аваков критиковал город. Готовы ли вы в случае вашей победы убрать будки, в том числе и вашего оппонента? — спросил журналист.

В ответ на это, Александр Сенкевич заявил, что основной проблемой, которая мешает городским властям сносить будки является право собственности, которое многие предприниматели оформили на те сооружения, которые они установили на выделенной под аренду земле.

Также мэр привел ряд примеров, когда будки и торговые павильоны его конкурента во втором туре выборов Владислава Чайки закрывают вид на памятник основателям, корабелам и флотоводцам, а также загораживают окна в муниципальном выставочном зале.

Торговые павильоны Чайки-Пелипаса по проспекту Центральному закрывают вид на памяник основателям, корабелам и флотоводцам

Александр Сенкевич также отметил, что он планирует продолжать борьбу с будками, ларьками и торговыми павильонами в городе обращаясь в суды и демонтируя их.

— Их снос происходит не просто так, не решениями исполкома, или сессии, а исключительно через суд. Одним из таких вопросов, я думаю и самому Владиславу (Чайке, - прим.) должно быть стыдно, так как наш памятник флотоводцам сегодня закрыт с проспекта Центрального будками. Моя тетя говорит, что этот памятник — это символ города, но его невозможно увидеть, так как он сегодня закрыт. Другой вопрос, единственный в городе муниципальный выставочный зал не имеет окон, потому что подвал под ним был приватизирован и над ним была сделана надстройка, которая закрыла все окна. Я готов это делать (демонтировать незаконные временные сооружения, - прим.). Мы судимся сейчас по таким проектам. Мы уже ряд объектов снесли и по такому же принципу будем сносить и другие будем сносить, — заявил Александр Сенкевич.

Николаевский общественный деятель и предприниматель Владислав Чайка объявил, что на самом деле у него нет киосков, ларьков и рекламных конструкций на территории Николаева, а он просто стал жертвой информационной атаки.

НикВести проверили достоверность информации, которую озвучил Владислав Чайка журналистам и жителям города, пришедшим на встречу с ним. Выяснилось, что, например, помимо торгового комплекса на остановке по улице Соборная и по проспекту Центральному, эта же фирма ООО ПКФ «Бизнес-Реал» владеет также двумя торговыми комплексами в микрорайоне «Северный» площадью 1197 м² и 4675 м². По данным сайта мэрии Николаева, согласно договора, заключенного в 2006 году, стоимость аренды земли для первого комплекса в год составляет 128 тысяч 858 гривен (10 тысяч 738 гривны в месяц), для второго 190 тысяч 733 гривен (14 тысяч 894 гривны в месяц).

Рынок «Северный» на улице Архитектора Старова

Также 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала.

Торговый павильон, построенный фирмой Чайки-Пелипаса, закрыл окна Муниципального выставочного зала

Помимо ООО ПКФ «Бизнес-Реал» Владислав Чайка также является учредителем предприятия ООО «МАР-1». Директором этого предприятия является Сергей Бергман — брат Ирины Бергман, жены Владислава Чайки.

Киоски Чайки на площади Леонтовича возле николаевского зоопарка

Эта компания арендует 3041 м² городской земли под торговый комплекс на площади Леонтовича. Согласно договора, заключенного в 2007 году, стоимость аренды земли там в год составляет 210 тысяч 215 гривен (17 тысяч 517 гривен в месяц).

В октябре 2019 году фирма «МАР-1» получила разрешение на размещения 2 билбордов неподалеку от этого торгового комплекса, возле дорожного кольца, на пересечении проспектов Мира и Богоявленского.

Несмотря на то, что большинство разрешений на торговые комплексы были получены, когда мэром Николаева был отец Владислава — Владимир Чайка, сын считает неправильным, когда некоторые предприниматели развивают бизнес, пользуясь родственными связями с представителями власти.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Недавно в Николаев приезжал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и раскритиковал город за обилие ларьков и киосков. Комментируя заявление министра, Владислав Чайка предложил «дать людям срок» для приведения конструкций в более привлекательный вид. На вышеупомянутой встрече с жителями Ингульского района Владислав Чайка представил свое видение ситуации с киосками в Николаеве. Он считает, что все нужно узаконить, продлив их минимум на год, а «общественные советы» при районных администрациях впоследствие решать, где останутся «будки», а где нет.