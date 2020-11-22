В субботу штаб президента США Дональда Трампа проиграл очередное судебное дело, связанное с попытками оспорить результаты выборов президента — в этот раз в Пенсильвании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на решение федерального судьи Пенсильвании.

По словам адвоката демократов по выборам Марка Элиаса, Трамп и его союзники выиграли два иска, связанных с выборами, и проиграли 34 судебных дела. В штате Пенсильвания юристы Трампа пытались добиться отмены учета бюллетеней, которые пришли по почте.

Судебный процесс, инициированный личным адвокатом Трампа Руди Джулиани, был направлен на то, чтобы помешать чиновникам засвидетельствовать победу Байдена в штате. В иске утверждалось, что некоторые округа ошибочно позволили избирателям сделать исправления в своих почтовых бюллетенях.

Судья окружного суда США Мэтью Бранн постановил, что штаб Трампа не смог доказать масштабное распространение фальсификаций на выборах 3 ноября. Бранн добавил, что у него «нет полномочий лишать права голоса даже одного человека, не говоря уже о миллионах граждан».

Джулиани, который во вторник впервые за 30 лет явился в зал суда для слушания дела, заявил, что будет подавать апелляцию, хотя у него мало времени сделать это до того, как в понедельник счетная комиссия официально подтвердит победу Байдена.

Демократы заявили, что суровый приговор, вынесенный в субботу в Пенсильвании, стал еще одним доказательством того, что обвинения со стороны команды Трампа ложны.

В субботу в Мичигане республиканцы направили властям штата письмо с просьбой подождать 14 дней с тем, чтобы засвидетельствовать победу Байдена, и разрешить проверку избирательных бюллетеней в округе Уэйн, который включает в себя Детройт, где проживает большинство чернокожих. В письме содержались утверждения о «нарушениях». В Мичигане Байден получил на 154 тысячи голосов больше, чем Трамп.

Представитель высшего избирательного органа Мичигана заявил, что закон штата не позволяет проводить аудиторские проверки до подтверждения результатов выборов, что должно состояться в понедельник. В Висконсине один из чиновников заявил, что плохо подготовленные наблюдатели со стороны Трампа замедляли частичный пересчет голосов, оспаривая каждый бюллетень и выдвигая другие возражения.

Нынешний глава Белого дома стремится добиться признания выборов недействительными или изменить их результаты путем пересчета голосов и прямого давления на законодателей в нескольких штатах. Ему нужно будет победить как минимум в трех штатах, чтобы предотвратить приведение Байдена к присяге в качестве президента 20 января.

Как известно, главный политический оппонент действующего президента США, Джо Байден получил 306 голосов в коллегии выборщиков, что превышает порог в 270, необходимый для победы.

Напомним, избранный президентом США Джо Байден ранее заявил, что отказ президента Трампа признавать свое поражение на выборах — это позор.