В Министерстве внутренних дел России сообщили, что в течение трех лет создадут централизованный банк «биометрических данных россиян и иностранцев».
Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.
Планируемые сроки создания системы — 2021-2023 годы.
– В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, - ответили в МВД.
В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
Глава МВД Владимир Колокольцев добавил, что «за счет создания единого банка данных повысится уровень информационно-аналитического обеспечения полиции и других заинтересованных федеральных органов».
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В Министерстве внутренних дел России сообщили, что в течение трех лет создадут централизованный банк «биометрических данных россиян и иностранцев».
Об этом сообщил пресс-центр МВД РФ в ответ на запрос ТАСС.
Планируемые сроки создания системы — 2021-2023 годы.
– В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, - ответили в МВД.
В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
Глава МВД Владимир Колокольцев добавил, что «за счет создания единого банка данных повысится уровень информационно-аналитического обеспечения полиции и других заинтересованных федеральных органов».
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов