Президент России Владимир Путин объяснил, что Кремль до сих пор не поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, так как юридически он еще не является избранным главой государства.

Об этом он заявил в интервью для телепередачи «Москва. Кремль. Путин», пишет Медуза.

Владимир Путин отметил, что Россия будет работать «с любым человеком, которому будет оказано доверие американского народа».

– Но кому оказано это доверие — должно быть либо с помощью политического обычая обозначено, когда одна из сторон признает победу другой, либо подведены окончательные итоги выборов легитимным, правовым способом. Это абсолютно нормально, ничего здесь такого нет. И хочу вас заверить — здесь нет никакой подоплеки — ни то, что нам кто-то нравится, кто-то не нравится — мы просто ждем окончания внутриполитического противостояния, - сказал он.

В ответ на вопрос, не ухудшит ли отсутствие своевременных поздравлений Байдену отношения между Россией и США, Путин заметил, что «испорченные отношения уже не испортишь, они уже испорченные».